◇セ・リーグ中日5―6ヤクルト（2025年9月11日神宮）中日の先発・涌井が4回2/3を今季ワースト6失点で、過去4戦で無傷の2勝だった神宮でプロ初黒星。2―1の5回2死満塁で村上に押し出し死球を与え、続くオスナに満塁被弾し、「1点で収まるところで抑えたい欲が出て一番最悪の選択をした。悔やむ一球」と唇をかんだ。打線は13安打5得点と反発力を示したが、中盤までの大量ビハインドは重かった。チームは3カード連続負け越