◇セ・リーグ広島3―2巨人（2025年9月11日東京D）広島・小園が3安打でリーグ1位の打率を.303まで上昇させた。初回2死からDeNA・山崎の高め直球を捉え、5月15日巨人戦以来の本塁打となる先制の右越え3号ソロ。3、7回には単打を放って2位の巨人・泉口に5厘差をつけるとともに、146安打は阪神・近本に並ぶリーグ最多となった。「本塁打は意識していないので、次の打席からも意識しない感じでいきました」。2―2の9回には中村