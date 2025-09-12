Promille(プロミル)は、ダメージ補修に特化した新作『ホームケア シャンプー/トリートメント』を2025年10月1日(水)より全国ドン・キホーテ（一部店舗除く）にて発売します♡3種のケラチン1・2種のラクトン2・3種のプロテイン*3を配合し、切れ毛・枝毛・うねり・パサつきをしっかりケア。毎日のホームケアでサロン帰りのようなうるサラ髪へ導きます♪ 切れ毛・枝毛をしっかり補修 プ