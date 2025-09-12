費用負担と全員合意の2つの方針をめぐり、新潟市と住民の意向が平行線をたどっている街区単位の液状化対策。9月11日は新潟市議会でも議題にあがりましたが、新潟市はこれまでと同じ説明を繰り返しました。 再び大きな揺れに見舞われたときに、再び液状化するリスクを低減しようと、能登半島地震で被災した西区と江南区の3つのエリアを対象に、新潟市が実施する街区ごとの液状化対策。新潟市は地下水を排水するポンプの電気代な