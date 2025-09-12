8日、ワシントンで開かれた公聴会で演説するトランプ米大統領（AP＝共同）【ワシントン共同】米財務省が11日発表した8月の財政収支によると、関税収入は前年同月から約4倍の300億ドル（約4兆4千億円）だった。2025会計年度（24年10月〜25年9月）の8月までの関税収入は合計で約1720億ドルとなった。米政府は8月、各国・地域への新たな「相互関税」の適用を始めた。相互関税などの高関税措置を巡っては、連邦高裁が8月、国際緊急