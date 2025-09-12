歌手の西野カナがアップしたビジュアル爆発ショットが話題を呼んでいる。１２日までにインスタグラムで黒メガネにジーパン、メジャーリーグ「カブス」のユニホームを着た姿を公開した。この投稿には「メガネほんと似合いすぎ」「たまらんすぎる！」「１日の疲れを癒す天才」「何もかも可愛すぎる」「カメラ目線やられた」などの声が寄せられている。