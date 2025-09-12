◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３広島（１１日・東京ドーム）巨人は９回に石川が中村奨に決勝ソロを浴びて２―３で競り負けた。特に３番の小園には初回の先制本塁打を含む３安打され、３連戦初戦（３安打）に次いでこの３試合で２度の猛打賞（計７安打）を許した。小園は今季１１度目の猛打賞となったが、巨人戦が４度で最多。対戦カード別でも巨人戦が最高の打率・３５１でとにかく小園を抑えることができていない。巨人の今