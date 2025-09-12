東京世界陸上は東京・国立競技場で１３日に開幕する。今大会日本女子最年少で初出場の８００メートル日本記録保持者・久保凛（１７）＝東大阪大敬愛高＝は日本勢初の準決勝、決勝進出を目指す。父・建二郎さん（５１）、母・恵美さん（４６）がスポーツ報知の取材に応じ、陸上を始めた当時のエピソードを明かし、初の世界大会へエールを送った。（取材・構成＝手島莉子）久保は高３にして、女子８００メートルの第一人者だ。