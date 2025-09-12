◆米大リーグヤンキース―タイガース（１１日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が１１日（日本時間１２日）、本拠地・タイガース戦に「２番・右翼」で先発出場する。前夜、三振と２本の併殺打の３打数無安打でトップをキープしたものの打率３割１分８厘９毛。３割１分８厘８毛のアスレチックスのウィルソン内野手との差は一気に１毛差に縮まった。日本時間１２日は