◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３広島（１１日・東京ドーム）６回以降、無安打で策もヤマ場もないまま試合が終わってしまった。８番・二塁に増田大を入れたのは、吉川の体の状態が良くないから無理はさせたくないということだったのだろうが、７回の先頭・増田大の場面では、代打はなかっただろうか。中５日で先発した山崎は、軸になるシュート系の球がいいところに決まらず、決して好調ではなかった。大勢がベンチ入りを外