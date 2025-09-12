NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3673.60（-8.40-0.23%） 金１２月限は続落。時間外取引は、押し目を買われる場面も見られたが、ドル高を受けて売り優勢となった。欧州時間に入ると、下げ幅を拡大した。日中取引では、米新規失業保険申請件数で労働市場の減速が示されたことを受けて押し目を買われた。 MINKABU PRESS