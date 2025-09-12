NY株式11日（NY時間16:25）（日本時間05:25） ダウ平均46108.00（+617.08+1.36%） S＆P5006587.47（+55.43+0.85%） ナスダック22043.07（+157.01+0.72%） CME日経平均先物44630（大証終比：+460+1.04%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は６００ドル超の大幅反発。注目されていた８月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が取引開始前に発表になり、総合指数で前月比０．４％上昇と予想を上回る上