8月、アフガニスタンの首都カブールで、タリバンの旗を掲げて復権4年を誇示する治安部隊員や支持者ら【イスラマバード共同】国連アフガニスタン支援団（UNAMA）は11日、イスラム主義組織タリバン暫定政権が首都カブールの国連施設出入り口に治安部隊を配置し、現地女性スタッフの入場を妨害したと明らかにした。タリバンに対し、即刻解除を要求したという。タリバンの女性抑圧策に対する国際社会の批判がさらに高まりそうだ。U