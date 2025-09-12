アメリカ同時多発テロから24年となった11日、ニューヨークなどで追悼式典が行われました。ニューヨークの世界貿易センタービルの跡地で行われた追悼式典では、飛行機がビルに衝突した時刻やビルが崩壊した時刻にあわせて鐘が鳴らされ、犠牲者一人一人の名前が読み上げられました。2001年にアメリカで起きた同時多発テロでは、日本人24人を含む2977人が犠牲となりました。夫を亡くした女性「夫のことを忘れずに敬うようにしています