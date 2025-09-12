【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐藤大樹（EXILE / FANTASTICS）の主演で、10月26日に放送スタートするテレビ朝日系ドラマ『仮面の忍者 赤影』の追加キャストが発表された。 ■佐藤大樹と木村慧人による“新世代の忍者バディ”爆誕 佐藤大樹演じる赤影とともに、“影”で暗躍するバディ・青影に扮するのは佐藤と同じFANTASTICSの木村慧人。 パフォーマーだけではなく、『さっちゃん、僕は。』（202