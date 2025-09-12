北海道・羅臼岳で８月１４日、２６歳の男性がクマに襲われて死亡した事故で、検証結果が公表されました。男性を襲ったクマはたびたび目撃されていて、人を避けないため追い払い対応を繰り返してきた個体だったということです。（知床財団玉置創司さん）「ことしに入り当該、親子グマと思われるヒグマの目撃情報が３０件以上寄せられている状況でした。また、人を避けない・人に出会ってもすぐに逃走しないといった行動がたびたび