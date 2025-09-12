◎DeNA・三島輝史1軍ゲームマネジャーは「顔が日焼けして真っ黒ですね」と言われると「なぜか教えてあげましょう。それはオフに“大磯ロングビーチ”に行ったからです」。神奈川県民には言わずと知れた超有名プール。有意義なオフだったようで。◎DeNA・伊勢は「伊勢大明神」と呼ばれる強いメンタルの持ち主。「メンタルのことなら何でも話しますよ。全部適当ですけど…」。そんなことありません。守護神のメンタル論、重要で