◇セ・リーグヤクルト6―5中日（2025年9月11日神宮）ヤクルトの吉村は7回9安打2失点でチームトップの6勝目を手にした。「今日も初回に点を取られてしまった。その後は粘れたので良かった」。初回失点は5試合連続で、依然として立ち上がりに課題を残した。高津監督は「非常に成長は感じる」と認めつつ「立ち上がりは多分、全力投球してない。どれだけ初回が大事か理解しているのか聞いてみたい」と指摘した。