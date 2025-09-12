◇セ・リーグDeNA0―2阪神（2025年9月11日甲子園）DeNAは大竹の緩急に苦しみ、わずか3安打で零敗。3連勝で止まり、借金3に逆戻りした。7回を投げた石田裕は4回に森下に浴びた2ランのみの2失点で5敗目。戸柱の2併殺など打線が機能せず、三浦監督は「ストライクゾーンを広く使われた。緩急も使い捉えられなかった」と落胆した。「7番・二塁」でプロ初先発し、初打席にも立ったドラフト3位・加藤は3打数無安打ながら「最