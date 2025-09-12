◇パ・リーグロッテ9―1ソフトバンク（2025年9月11日ZOZOマリン）鳥はすぐに逃げたが、鷹の逃げ切りVは簡単には許さない。「取り」に取ったり9得点。最下位のロッテが26・5ゲーム差の首位ソフトバンクに大勝した。口火はドラフト1位・西川のプロ初決勝弾だ。「もう最高。完璧でした。しっかりと出塁することを考えて打席に入った」。初回1死、大関のスライダーを捉えて左中間に運んだ。先制3号ソロで初の2戦連発を飾り「