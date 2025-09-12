西武・高橋が12日の日本ハム戦に先発する。今季対戦は3試合で1勝2敗、防御率5・50の苦戦。4連戦の初戦を託され「エスコンは雰囲気のある球場。その中でしっかり自分のピッチングを貫いて、最後まで粘り強くいきたい。勝ちにつなげられるよう全力で投げたい」と意気込んだ。10日の楽天戦で2回まで投げて雨天ノーゲームとなった隅田も日本ハム4連戦で仕切り直し、4年目で初の10勝に挑戦する。