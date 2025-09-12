◇セ・リーグ巨人2―3広島（2025年9月11日東京D）2位の巨人は競り負けて4連勝で止まり、勝率5割に逆戻りした。2―2の9回に5番手の石川が中村奨に決勝ソロを被弾。阿部監督は「なんとかみんなでつないでいこうと思ったんですけれどね」と受け止めた。CS進出争いを見据えてコンディション調整を優先した。2連投していた大勢を「ちょっと張りとかも訴えていたので、さすがに無理させられなかった」とベンチ外。5試合連続で