降雨ノーゲームとなった前日の西武戦で右脇腹に強烈な打球を受けた楽天・内が、楽天モバイルパークでの投手練習に参加した。「痛みはあるけど許容範囲。キャッチボールも問題なかった」と明るい表情で話した。渡部聖の打球が右脇腹を直撃した際は苦悶（くもん）の表情でその場に倒れ込んだが、治療を終えて続投し「（打球速度）169キロのデッドボールを受けたようなものだったけど、大丈夫」。次回も予定通りに先発する見込