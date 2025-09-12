歌手で女優の伊藤蘭（70）が11日までにインスタグラムを更新。近況を報告した。伊藤は「そろそろライヴが近づいてきてます久しぶりにスタジオに入りましたが歌っては休んだり、休んでは…また休んだり頑張ります」とコメントし、スタジオでの近影を投稿した。伊藤はロング丈のTシャツに黒いレッグウエアを合わせ、マイクを手にする姿を披露している。伊藤は続けて「#今日の自主練は明日の幸せ#ミニスカじゃなくてロンTです