タレント池田夏希（38）が11日、自身のXを更新。都内でゲリラ豪雨が発生していることを受け、水浸しの道路の写真を公開し注意喚起した。池田は「皆さんゲリラ豪雨大丈夫ですか？雷の音凄いし大雨で道が川みたいになってるし長い長靴で正解だったけどびしょ濡れ外に居る方は足元に気をつけてくださいね」と呼びかけた。