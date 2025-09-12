ミュージシャンGACKT（52）が11日、X（旧ツイッター）を更新。北川景子（39）からの手紙にまつわる恐怖体験を報告した。GACKTは「移動中の車の中で、北川景子ちゃん主演、【アナタを奪ったその日から】を観始めた。冒頭から不穏なヒントが散りばめられている…。『これからどうなるんだ？』と思ってる途中でスタジオに到着」とつづった。スタジオのメイクルームでオフィスから届いた手紙を読んだといい、「『GACKTさん、お元気です