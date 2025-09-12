お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（49）が11日までに、インスタグラムを更新。妻藤本美貴（40）の寝顔ショットを公開した。庄司は「俺のオンナ助手席で寝てる」とし、目を閉じた藤本のアップの写真を投稿。「シャッター音で起きたけど目は開かない疲れてるんだな最高」と記し、ハッシュタグで「＃俺のオンナ」と添えた。この投稿にファンからは「寝顔も美人」「庄司さんの隣が安心する場所なんですね」「幸せな気持ちにな