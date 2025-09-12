歌手でタレントの堀ちえみ（58）が11日までに自身のブログを更新。病歴を明かした。堀は「大学病院の診察の日。午後から二科の診察。今日は大変混雑していて、病院を出る頃には夕方になっていました」と通院を報告した。さらに「薬局も激混みでしたので…お薬は時間がかかりそう。お薬の説明だけを受けて、自宅郵送の手配。それでもどの科も少しずつ、飲むお薬の量は、一時期より減りました!嬉しいです」と喜びをつづった。続けて