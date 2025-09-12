グラビアアイドルの葉月くれあ（21）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。リール動画で初写真集の撮影風景を公開した。葉月は「見てくれましたか〜？どうだったかな」と問いかけ、写真集『clarus』（講談社）の撮影の様子をアップ。泡風呂に入浴する姿や下着姿でベッドに飛び込むシーンのほか、赤や黒の水着姿も披露した。さらに「大切な写真集、皆さんにもずっとずっと大切にしてもらえたらうれしいな〜と毎日想っておりま