大竹利絵子さんの大規模彫刻も出品された第３回「ＴｏｋｙｏＧｅｎｄａｉ」＝横浜市西区世界有数の現代アートのギャラリーが集う国際フェア「ＴｏｋｙｏＧｅｎｄａｉ（東京現代）」が１２日から横浜・みなとみらい２１（ＭＭ２１）地区のパシフィコ横浜で始まる。今年が３回目で１４日まで。税制改正で海外から美術品を持ち込みやすくなったことから開催が可能になった世界水準のイベントで、今回から秋開催となった。世