Aぇ！ group×西村拓哉が“6つ子”を演じる『おそ松さん』の実写映画第2弾のタイトルが『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』に決定し、2026年1月9日に公開されることが発表。併せて、6つ子のビジュアルを使用したティザービジュアルと“おそ松節”がさく裂する特報映像が解禁された。【動画】Aぇ! groupと西村拓哉のスタイリッシュな撮影風景が繰り広げられている特報赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、201