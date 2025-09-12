左手首痛のため離脱していた巨人のエリエ・ヘルナンデス外野手（３０）が、１２日の３軍・ロキテクノ富山戦（Ｇ球場）で実戦復帰する見通しとなった。８月２１日のヤクルト戦（神宮）でスイングした際に左手首を負傷。翌２２日に登録を抹消され、故障班に合流していた。ヘルナンデスは１１日、Ｇ球場で３軍練習に参加し、ノックなど通常メニューを消化。「すごい感覚も良くなっている。ひとまず、ここに来られたことをトレーナ