【モデルプレス＝2025/09/12】EXILE／FANTASTICSの佐藤大樹が主演を務めるテレビ朝日系『仮面の忍者 赤影』（毎週日曜深夜0時10分〜0時40分※一部地域を除く）が、10月26日より放送スタート。この度、FANTASTICSのメンバー・木村慧人らの出演が発表された。【写真】佐藤大樹らLDHメンバー豪華集結のプライベートショット◆木村慧人「仮面の忍者 赤影」出演決定時は戦国。天下統一を目指す織田信長の野望の裏には、決して歴史に記さ