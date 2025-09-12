日本代表はメキシコ代表（６日０△０）、米国代表（９日・０●２）と対戦した米国遠征１分け１敗で終えた。メキシコがＦＩＦＡランキング１３位、米国が同１５位とともに１７位の日本より上回る相手とのテストマッチは、２６年北中米Ｗ杯に向けた貴重な場となった。この２試合から得た教訓を、米国遠征を取材した日本代表担当の金川誉記者が「見た」。この２試合がＷ杯の１次リーグなら、１分け１敗で敗退の危機に立たされて