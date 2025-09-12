◆第７９回セントライト記念・Ｇ２追い切り＝９月１１日、美浦トレセン今週末の３日間開催の出走馬が１１日、確定した。菊花賞トライアルの第７９回セントライト記念・Ｇ２（１５日、中山＝３着まで優先出走権）で始動するファイアンクランツは、美浦・Ｗコースで併せ馬。１３日から短期免許で騎乗するジョアン・モレイラ騎手（４１）＝ブラジル＝が精神面の成長に好感触を得た。ひと夏を越して成長していた。日本ダービー９着