ＹｏｕＴｕｂｅｒや冒険家、実業家としても活動している福永活也弁護士が、元アイドル妻との旅行ショットを披露した。１２日までにインスタグラムを更新し、フィジーにあるリゾートホテル・マリオットリゾートモミベイに位置情報をタグ付け。夕日をバックに、アイドルグループ「アンジュルム」元メンバーである妻の中西香菜さんと記念撮影した。別の写真ではプールを楽しむ中西さんの姿も。水着で抜群スタイルを見せた。中西