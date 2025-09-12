ラジオNIKKEI賞4着から臨むビーオンザカバーは再コンビの横山武が騎乗し、Wコースで6F82秒2〜1F11秒8。スリーコーズ（2歳新馬）と楽々併入した。伊藤圭師は「反応を確かめる感じで無理せず、凄くリズム良く走れていた」と穏やかな表情。中山は2走前の山藤賞（2000メートル）を完勝。「距離（2200メートル）は大丈夫。それより極端なスローにならなければ。前走は切れる脚も使ったし、中山では強い競馬もしているので楽しみ」と