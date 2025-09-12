ラジオNIKKEI賞13着のエーオーキングはポリトラックで5F69秒8〜1F11秒8（馬なり）。軽快に流した。騎乗した久保田師は「先週水曜と日曜にしっかりやったので今週はサラッと。水仙賞を勝った後、トモ（後肢）の疲れがなかなか抜けなかった前走と比べても良くなっている。だいぶ体つきもしっかりした」と手応え。中山芝2200メートルの水仙賞を逃げて楽勝しただけに「どんな競馬でもできる馬だし、この舞台も走っています。前走と