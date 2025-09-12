福島1勝クラスを勝ち上がったブルータスはWコースで5F66秒9〜1F12秒1。グッドヴァイブス（4歳1勝クラス）を4馬身追走し、内からしっかり体を並べた。動きを見守った高柳瑞師は「順調に来ています。芝は久々だけど走り自体は軽い。条件戦には使えるけど（トライアル競走がある）この時期は可能性を信じてチャレンジします」とG1舞台を夢見て8戦ぶりの芝克服を願った。