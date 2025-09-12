ヤマニンブークリエは横山典を背にCWコースで併せ馬。ラストは力強い脚さばきでキャプテンシー（4歳3勝クラス）と併入した。松永幹師は「時計（6F84秒1）もちょうどいいし、ラストの反応も良かった。ジョッキーもバランスがいいと言っていたよ」と笑顔。前走の町田特別は好位から鋭く伸びて快勝した。「競馬が上手になって、条件を問わず堅実に走ってくれる。体は前走より少し増えると思う」と成長ぶりに目を細めた。