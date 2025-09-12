秋華賞トライアル「第43回ローズS」の出走馬で唯一、木曜追いのビップデイジーは新コンビの西村淳を背に坂路へ。雨が降る中、単走でシャープに駆け上がり、4F55秒7〜1F12秒9をマークした。松下師は「先週しっかり攻めたのでサラッと。先週着けていたメンコを外してピリッとした動きだった。ジョッキーの感触も良く、実戦ではゲート裏でメンコを外します」と説明。前走オークスは後方から伸び切れず13着。「距離も長かったと思