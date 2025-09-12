自身のSNSで白のマキシ丈キャミの私服姿を披露した鈴木愛佳子(C)産経新聞社女子ゴルファーで、8月に競技引退を発表した鈴木愛佳子（ちかこ）が、9月12日までに自身のインスタグラムを更新。白のマキシ丈キャミソールワンピース姿を披露し、フォロワーを驚かせた。【写真】始球式からイメージ一変…鈴木愛佳子のキャミワンピ姿をチェック鈴木は「まだまだ暑いけど夏終わるの寂し〜今年はお祭りに行けて楽しかったな」と記し、