「阪神２−０ＤｅＮＡ」（１１日、甲子園球場）嫌な流れを断ち切ったのは、阪神・近本光司外野手のバットだった。０−０の四回。パーフェクトに抑えられていた石田裕から左前打を放った。この試合、両チーム通じて初めてのＨランプをともし、「かなり大きかったと思います」と、うなずいた。初回無死は３球三振に抑えられていたが、気持ちは切り替えていた。「コントロールも良かったし、いいところに投げられていたんですけ