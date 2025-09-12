「第76回チャレンジC」に出走するジューンテイクは木曜追いを行い、坂路単走で4F54秒2〜1F12秒0をマークした。吉田助手は「良かったですよ。春の時より雰囲気や毛ヅヤはいいと思います」と上昇ムードを伝える。昨年の神戸新聞杯2着後に左前脚の屈腱炎が判明。復帰後の2戦は連続16着に敗れたが「あの時はなかなか良くならなくて。この感じでどこまでやれるか」と反撃に期待した。