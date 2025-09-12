土曜中山5R（芝1600メートル、牝馬限定）ではサンセリテ（鹿戸、父コントレイル）が絶好の動きを見せている。10日に戸崎が騎乗し、Wコースで6F84秒7〜1F11秒5（馬なり）と抜群の伸び脚。鹿戸師は「先週、古馬相手に強めの負荷をかけて、今週はセーブ。戸崎騎手も“全然余裕だった”と。初戦から楽しみです」と初陣Vを視界に入れていた。