阪神日曜6R（ダート1800メートル）は中内田厩舎のウェイニースー（牡、父イントゥミスチーフ）に注目。10日の最終追いは川田が騎乗し、CWコース6F82秒7〜1F11秒2をマークした。福永助手は「心身に幼さは残るが、調整を進めるごとに良くなり、ジョッキーの感触も良かったです」と明かす。厩舎は今年の2歳戦で【7・5・0・1】の好成績、6日の阪神新馬戦は僚馬マグナヴィクトルが大差勝ち。今週も大物“マル外”から目が離せない。
