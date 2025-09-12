米中枢同時テロの追悼式典に臨む警察官や消防士ら＝11日、米ニューヨーク（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】日本人24人を含む約3千人の命を奪った2001年9月の米中枢同時テロから24年となった11日、標的となったニューヨークの世界貿易センタービル跡地で追悼式典が開かれた。テロ後に生まれた若者の遺族も犠牲者の名前を読み上げ「会ってみたかった」「決して忘れない」としのんだ。旅客機の突入や2棟のビルが崩壊したそ