「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１１日、みどりスポーツパーク）三つどもえで争われる女子１次リーグでは、２０１８年平昌五輪銅、２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレが２連勝と好スタートを切った。初戦でフォルティウスに９−７で勝ち、２戦目でＳＣ軽井沢クに１３−４で快勝した。２チームが３戦先勝方式で争う男子は、ＳＣ軽井沢クがコンサドーレから２勝を挙げ、五輪最終予選代表に王手