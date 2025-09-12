◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第２戦ソニー日本女子プロ選手権第１日（１１日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）雷雲接近で中断後にサスペンデッドとなり、１７組５０人が競技を終えられなかった。ツアー５勝の青木瀬令奈（３２）＝リシャール・ミル＝は３バーディー、１ボギーの２アンダー７０で回り、首位と２打差の暫定８位発進。親交があるプロ野球セ・リーグ優勝の阪神・藤川球児監督（４５）の金言