オリオールズの菅野智之投手の次回登板が、１３日（日本時間１４日）の敵地でのブルージェイズ戦に決まった。球団が発表した。７日（同８日）に行われた前回登板のドジャース戦で打球を右足に受け、負傷退場してから中５日での登板となる。幸いレントゲン検査の結果は陰性で、骨に異常はなかった。オフを挟み、キャッチボールを再開した９日（同１０日）には、「腫れはあるけど、大丈夫です」と語り、オ軍先発陣で唯一、先発ロ